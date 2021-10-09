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Прокуратура в Хабаровском крае проведет проверку после избиения военнослужащего

Дарья Чентаева

Происшествия
Прокуратура в Хабаровском крае проведет проверку после избиения военнослужащего
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Военная прокуратура проводит проверку после того, как в одной из воинских частей избили военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе главной военной прокуратуры (ГВП) в субботу, 9 октября.

— По поручению заместителя генерального прокурора РФ Валерия Петрова военная прокуратура проводит проверку по факту избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства установят все обстоятельства случившегося. Во время проверки оценят соблюдение норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.

В Сети была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, военнослужащие избивают одного из сослуживцев.

Ранее эксперты рассказали, что делать, если вы стали свидетелем избиения человека. Эксперт по самообороне Михаил Алмаз советует в такой ситуации не проявлять излишнюю активность. Если человек хочет защитить пострадавшего, нападать на обидчиков эксперт не советует. Необходимо различать степень угрозы и оказывать защиту только тогда, когда вы уверены, что вам удастся остановить нарушителя.

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