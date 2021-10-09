Новое общественное пространство появилось около аэропорта Внуково

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, посёлок Внуково, Большая Внуковская улица Карта всех событий

В столичном районе Внуково завершилось комплексное благоустройство парка. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 9 октября.

Парк протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3, строение 1, на Центральной улице. Рядом с ним находятся аэропорт, культурный и торговый центры. В домах поблизости проживает около 5 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», организовали зоны «тихого» отдыха, установили садовые качели, сделали спортивные площадки и многоуровневый игровой комплекс для детей.

Кроме того, в рамках благоустройства рабочие высадили около 200 кустарников и 60 деревьев. При проведении работ учитывались пожелания местных жителей, добавили в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ранее сообщалось, что в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг вдоль Москвы-реки установили шесть столиков со стульями.