Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новое общественное пространство появилось около аэропорта Внуково

Дарья Чентаева

Город
Новое общественное пространство появилось около аэропорта Внуково
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, посёлок Внуково, Большая Внуковская улицаКарта всех событий

В столичном районе Внуково завершилось комплексное благоустройство парка. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 9 октября.

Парк протянулся от Большой Внуковской улицы до дома 3, строение 1, на Центральной улице. Рядом с ним находятся аэропорт, культурный и торговый центры. В домах поблизости проживает около 5 тысяч человек.

Новое общественное пространство появилось около аэропорта ВнуковоФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты во время благоустройства обновили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», организовали зоны «тихого» отдыха, установили садовые качели, сделали спортивные площадки и многоуровневый игровой комплекс для детей.

Кроме того, в рамках благоустройства рабочие высадили около 200 кустарников и 60 деревьев. При проведении работ учитывались пожелания местных жителей, добавили в пресс-службе.

Новое общественное пространство появилось около аэропорта ВнуковоФото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Ранее сообщалось, что в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг вдоль Москвы-реки установили шесть столиков со стульями.

Читайте также:
МоскваАэропорт ВнуковоБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте