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В Японии назвали продукт, который следует есть каждый день

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Еда
Общество
В Японии назвали продукт, который следует есть каждый день
Фото: pixabay.com

Ученые рекомендуют есть авокадо каждый день, это способствует улучшению метаболизма и приводит в норму кишечник. Об этом сообщает японское издание Нихон кэйдзай

В статье приводятся исследования американских ученых, в котором поучаствовали 162 человека в возрасте от 25 до 45 лет. Индекс массы тела участников исследования был не менее 25 при норме ниже этого показателя. Испытуемых разделили на две группы, одной из которых давали авокадо.

— Результаты показали, что при ежедневном употреблении этого плода первая группа получала на 20 грамм больше мононенасыщенных жирных кислот, на 14 грамм больше пищевой клетчатки и на 300 килокалорий больше, чем вторая группа, — говорится в статье.

Также специалисты выяснили, что мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в авокадо, способны снизить уровень холестерина в организме.

Ранее диетолог назвала жирные продукты, от которых нельзя отказываться. Помимо авокадо, в списке есть орехи, рыба и другие.

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