Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 29

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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Об этом в субботу, 9 октября, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

— На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь, — приводятся ее слова на сайте ведомства.

До этого сообщалось, что специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол. Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов.

Следователи Оренбургской области задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Орска, который организовал нелегальное производство и сбывал опасные спиртосодержащие напитки.

Также были задержаны 60-летний уроженец села Акжарского Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района. Они, предположительно, занимались продажей поддельного алкоголя.

Суд на два месяца арестовал одного из шести подозреваемых.