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Навка раскритиковала Муцениеце на шоу «Ледниковый период» за отсутствие артистизма

Михаил Алимов

Общество
Навка раскритиковала Муцениеце на шоу «Ледниковый период» за отсутствие артистизма
Фото: instagram/agataagata

Актриса Агата Муцениеце приняла участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Ее партнером стал серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт. Выступления девушки на публике вызывают вопросы у судей.

Во время второго выпуска шоу фигуристка Татьяна Навка рассказала, что паре не хватило артистизма. Актрисе недоставало уверенности в себе, считает судья. При этом одна из представителей жюри, которая к первому выступлению Муцениеце отнеслась критически, девушку похвалила.

— По сравнению с прошлым разом это небо и земля, — отметила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она увидела рост в мастерстве пары и оценила старания, передает ФАН.

До этого сообщалось, что актриса Агата Муцениеце приняла участие в шоу «Ледниковый период». Вместе с Александром Эмбертом она исполнила страстный танец под песню из сериала «Содержанки». Выступление актрисы вызвало массу критических замечаний со стороны Татьяны Тарасовой. Тогда судье не понравились болтающиеся шнурки участницы.

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