Новую версию происхождения коронавируса выдвинули в США

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Коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера, который заразился им в 2012 году. Его образцы отправили в уханьскую лабораторию, откуда потом произошла утечка. Такую версию возникновения болезни в субботу, 9 октября, опубликовали в газете Telegraph.

— Много сотен мутаций произошло в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки, — приводит издание слова исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

В 2012 году у шести шахтеров, разгребающих помет летучих мышей в шахте, обнаружили симптомы пневмонии. Из них трое умерли, а остальные провели до полугода в больнице, говорится в материале газеты. В этом же месте позже обнаружили вирус, на 96 процентов похожий на всем известный COVID-19, пандемия которого бушует до сих пор.

Позже образцы вируса, поразившего шахтеров, отправили в Ухань, откуда началось распространение коронавируса.

28 августа сообщалось, что разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии.

При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств. Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.