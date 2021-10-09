Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новую версию происхождения коронавируса выдвинули в США

Михаил Алимов

В мире
Новую версию происхождения коронавируса выдвинули в США
Фото: Pixabay

Коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера, который заразился им в 2012 году. Его образцы отправили в уханьскую лабораторию, откуда потом произошла утечка. Такую версию возникновения болезни в субботу, 9 октября, опубликовали в газете Telegraph.

— Много сотен мутаций произошло в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки, — приводит издание слова исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

В 2012 году у шести шахтеров, разгребающих помет летучих мышей в шахте, обнаружили симптомы пневмонии. Из них трое умерли, а остальные провели до полугода в больнице, говорится в материале газеты. В этом же месте позже обнаружили вирус, на 96 процентов похожий на всем известный COVID-19, пандемия которого бушует до сих пор.

Позже образцы вируса, поразившего шахтеров, отправили в Ухань, откуда началось распространение коронавируса.

28 августа сообщалось, что разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии.

При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств. Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.

Читайте также:
КоронавирусСШАмутация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте