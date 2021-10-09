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Лучшие приложения о литературе собрали в электронной библиотеке МЭШ к Всероссийскому дню чтения

Михаил Алимов

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Лучшие приложения о литературе собрали в электронной библиотеке МЭШ к Всероссийскому дню чтения
Фото: pixabay.com

Всероссийский день чтения отмечается 9 октября. В его честь в материалах Московской электронной школы собрали самые интересные приложения о литературе, которые помогут ознакомиться с произведениями знаменитых авторов.

Среди них тематический кроссворд и знакомство с произведениями отечественных классиков XIX века.

О романтизме как основном направлении литературы в этом веке расскажут в видеосюжете. В частности, о поэте, которого называют его родоначальником, — Василии Жуковском.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» от Николая Гоголя на долгие времена стали примером для представителей отечественного романтизма. О сочетании деревенского простодушия с лукавством и озорством школьникам расскажет приложение.

В XX веке на смену романтизму приходит модернизм. Так, для общего знакомства с направлениями и тенденциями в литературе этого периода доступно интерактивное приложение «Литература XX века».

О чтении в мире, его разных вариациях и целях можно узнать в интерактивном приложении «Виды чтения».

А о детских произведениях можно подробнее узнать в приложении «Классика детской литературы», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ВДНХ пригласила отметить Всероссийский день чтения. Программа начнется в центре «Слово» с тематических экскурсий «Что читали наши предки. Русь читающая». Участники узнают о том, в каких жанрах писались первые древнерусские литературные произведения, что такое летопись и где она впервые появилась, кто был ее автором, о преемственности традиций «житийной» литературы в христианской культуре и о том, какие книги стали популярны и востребованы при Петре I.

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