Минобороны собирается запустить 17 ракет «Ангара-А5» с космодрома Плесецк до конца 2027 года

Фото: twitter.com/roscosmos

Минобороны планирует осуществить запуск 17 ракет «Ангара-А5» с космодрома Плесецк до конца 2027 года. Об этом в субботу, 9 октября, говорится в репортаже ГТРК «Поморье», опубликованном на странице телеканала в YouTube.

В репортаже о посещении космодрома министром обороны РФ Сергеем Шойгу появилась таблица с запланированными пусками ракет до 2027 года включительно. Таким образом, в текущем году запланирован один пуск, в следующем — два. В 2023-м запланированы еще два полета, а с 2024 по 2027 год министерство будет каждый год запускать по три ракеты.

До этого сообщалось, что развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять-шесть лет. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 2 сентября. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать Научно-энергетический модуль. Станция будет обладать открытой архитектурой, а подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга.