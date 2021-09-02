Рогозин назвал сроки развертывания новой орбитальной станции России

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Развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять–шесть лет. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг, 2 сентября.

— Мы планируем начало развертывания этой станции где-то через пять–шесть лет, — рассказал руководитель организации.

В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать Научно-энергетический модуль. Станция будет обладать открытой архитектурой, а подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга, приводит слова Рогозина ТАСС.

31 августа генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что строительство новой космической станции начнется в 2027 году.

Он отметил, что создается «Ангара», с помощью которой новые модули можно будет запустить в 2027 году, когда будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. Соловьев уточнил, что полеты на МКС до 2028–2029 годов будут необходимы, чтобы «перекрыть стык» между окончанием работы МКС и началом эксплуатации новой станции.