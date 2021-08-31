Россия начнет строительство новой космической станции в 2027 году

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Россия в 2027 году приступит к сборке новой национальной космической станции, параллельно в течение двух лет продолжая эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

— Создается «Ангара», но, насколько мне объясняют коллеги, с ее помощью мы новые модули сможем запустить году этак в 2027-м, когда, как мы надеемся, будет готова инфраструктура на космодроме Восточный. То есть мы должны летать на МКС до 2028-2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть «стык» между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Отмечается, что первым модулем станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС, его создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что модуль будет произведен в 2015 году и обеспечит энергетическую независимость российского сегмента МКС, который в настоящее время получает электричество с американского сегмента. Но в 2015 году был готов только эскизный проект. Летный корпус модуля НЭМ собирают с 2017 года, в 2018 году начались его наземные испытания. Запуски модуля постоянно откладываются.

Рогозин представит Путину перспективы создания новой российской орбитальной станции. Ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС до 2025 года находится под контролем.

До этого руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. По его словам, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года она не начнет выходить из строя. Он добавил, что 80 процентов систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, о чем космонавты давно предупреждали в своих отчетах.