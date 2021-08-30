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Рогозин представит Путину перспективы создания новой российской орбитальной станции

Анастасия Волоснова

Технологии
Рогозин представит Путину перспективы создания новой российской орбитальной станции
Фото: Администрация президента РФ

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой национальной орбитальной станции. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

— Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции, — приводит РИА Новости слова Устименко.

Также Владимир Устименко сообщил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС до 2025 года находится под контролем. Он добавил, что запуск к МКС нового модуля «Наука» и узлового модуля является верным и своевременным решением руководства отрасли.

До этого руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа.

По его словам, производители аппаратуры не дают гарантию, что после 2025 года она не начнет выходить из строя. Он добавил, что 80 процентов систем модуля «Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуатации, о чем космонавты давно предупреждали в своих отчетах.

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