WADA отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на исследование проб крови

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на изучение проб крови спортсменов с целью исследования биологических паспортов атлетов. Соответствующую рекомендацию одобрил исполком агентства в субботу, 9 октября.

Отмечается, что московская лаборатория осведомлена о решении. Ее деятельность была приостановлена с января 2020 года, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирной антидопинговой организации (WADA) план восстановления статуса соответствия. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказал исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов.

По его словам, план необходимо реализовать до окончания действия санкций Всемирной антидопинговой организации, то есть до 16 декабря 2022 года.