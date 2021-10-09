Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

WADA отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на исследование проб крови

Михаил Алимов

Общество
WADA отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на исследование проб крови
Фото: pixabay.com/ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отозвало у московской антидопинговой лаборатории разрешение на изучение проб крови спортсменов с целью исследования биологических паспортов атлетов. Соответствующую рекомендацию одобрил исполком агентства в субботу, 9 октября.

Отмечается, что московская лаборатория осведомлена о решении. Ее деятельность была приостановлена с января 2020 года, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирной антидопинговой организации (WADA) план восстановления статуса соответствия. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказал исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов.

По его словам, план необходимо реализовать до окончания действия санкций Всемирной антидопинговой организации, то есть до 16 декабря 2022 года.

Читайте также:
лабораторияМоскваWADA
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте