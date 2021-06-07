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РУСАДА получило план восстановления статуса соответствия кодексу WADA
Фото: Youtube / Sportfaza Перезагрузка

РУСАДА получило план восстановления статуса соответствия кодексу WADA

Полина Долганова

Внешняя политика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирной антидопинговой организации (WADA) план восстановления статуса соответствия. Об этом в понедельник, 7 июня, рассказал исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов.

По его словам, план необходимо реализовать до окончания действия санкций Всемирной антидопинговой организации, то есть до 16 декабря 2022 года.

Буханов охарактеризовал план как «документ патерналистского характера, максимально учитывающий принцип равноправия сторон, сформулированный с целью оказания содействия РУСАДА».

Нынешний глава Российского антидопингового агентства добавил, что WADA будет контролировать и отслеживать действия РУСАДА по мере выполнения плана, пишет ТАСС.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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WADAРУСАДАдопинг
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