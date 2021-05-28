СМИ: Чемпионат мира по спортивной стрельбе могут перенести из России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADА) призвало Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) рассмотреть возможность переноса чемпионата мира — 2022 по стрельбе из России в другую страну из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает портал Insidethegames.

ISSF отправила запрос национальным федерациям. Организация интересуется, готовы ли они провести чемпионат мира с 14 по 31 августа или в любые другие даты в 2022 году. В WADA подчеркнули, что продолжат следить за выполнением решения CAS.

CAS в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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