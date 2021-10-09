СК проводит проверку по факту смерти актера во время спектакля в Большом театре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Следственный комитет (СК) РФ проводит проверку по факту смерти 37-летнего актера на сцене Большого театра в Москве. Об этом в субботу, 9 октября, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

— Тверским межрайонным следственным отделом СУ по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка, — передает ее слова РИА Новости.

В пресс-службе Большого театра также подтвердили смерть актера. Администрация театра помогает следствию установить причины произошедшего.

До этого сообщалось, что на сцене Большого театра во время премьеры оперы «Садко» театральная декорация насмерть придавила одного из актеров. Из-за происшествия премьеру оперы отменили. На месте работают сотрудники скорой помощи и полицейские.