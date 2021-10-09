Канцлер Австрии объявил об отставке на фоне антикоррупционного расследования

Фото: МИД РФ

Глава правительства Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне расследования австрийской антикоррупционной прокуратуры в его отношении.

— Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, избежать хаоса и обеспечить стабильность, я хочу отойти в сторону. Я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу, — передает его слова РИА Новости.

Отмечается, что кандидатом на свой пост политик предложил главу МИД Австрии Александера Шалленберга.

По словам Курца, решение об отставке далось ему нелегко. Он перестал быть канцлером, но не сложил полномочий главы партии и лидера фракции в парламенте.

В среду, 6 октября, прокуратура Австрии подтвердила, что ведет расследование против канцлера и девяти его приближенных. Их обвиняют в коррупции и взяточничестве.

В августе глава МИД России Сергей Лавров и канцлер Австрии Себастьян Курц встретились в Вене. Их переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.