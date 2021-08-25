Встреча Лаврова с канцлером Австрии началась в Вене

Фото: МИД РФ

В Вене в среду, 25 августа, началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и канцлера Австрии Себастьяна Курца. Политики уже обменялись рукопожатиями и сфотографировались.

После рукопожатий встреча продолжилась в формате тет-а-тет. Переговоры Лаврова и Курца проходят в ведомстве федерального канцлера в закрытом для прессы режиме, пишет RT.

В мае глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что Евросоюз хочет наладить диалог с Россией. Шалленберг подчеркнул, что между ЕС и Россией напряженные и отягощенные отношения, но Брюссель хочет наладить отношения с Москвой.

По его словам, Россия и ЕС должны сотрудничать в области климата и энергетики. При этом Москва в настоящее время не заинтересована в общении с ЕС, считает политик. Шалленберг выразил надежду, что в ближайшее время отношения ЕС с Россией изменятся.