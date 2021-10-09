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Премьер Чехии Бабиш признал поражение его движения на парламентских выборах

Михаил Алимов

В мире
Премьер Чехии Бабиш признал поражение его движения на парламентских выборах
Фото: Unsplash

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш официально признал свое поражение на парламентских выборах в стране, которые прошли в субботу, 9 октября. Его движение ANO набрало на 0,6 процента меньше голосов, чем лидер выборов — коалиция «Вместе», которая состояла из пяти либеральных партий и движений.

— Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения «Вместе», господина (Петра) Фиалу. Мы проиграли, прежде всего, в Праге. Тем не менее мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас было пять партий и движений, единственной целью которых было «поразить Бабиша», — передает его слова РИА Новости.

Ранее в субботу в отставку на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры подал глава правительства Австрии Себастьян Курц. Кандидатом на свой пост политик предложил главу МИД Австрии Александера Шалленберга.

По словам Курца, решение об отставке далось ему нелегко. Он перестал быть канцлером, но не сложил полномочий главы партии и лидера фракции в парламенте.

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