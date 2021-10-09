Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме Санкт-Петербурга

Виктория Храменкова

Происшествия
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме Санкт-Петербурга
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки Карта всех событий

Пожар в жилом доме Санкт-Петербурга локализован. Отмечается, что на площади 800 квадратных метров горела кровля. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

— В 22:36 пожар локализован на площади 800 квадратных метров, ранг пожара снижен до № 2. Происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров, — передает слова ведомства РИА Новости.

В субботу, 9 октября, на мансарде жилого дома на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге произошел пожар. К его тушению было привлечено более 30 пожарных.

Из дома эвакуировали 100 человек. О пострадавших пока не сообщалось. К тушению было привлечено порядка 80 человек и 18 единиц пожарной техники.

Эвакуированные из горящего дома жильцы размещены в гимназии № 56.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

В субботу, 9 октября, в Новой Москве также сообщалось о крупном пожаре. По словам собеседника «ВМ», пожар был зафиксирован на складе, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. Его общая площадь составляет пять тысяч квадратных метров.

Читайте также:
ПожарыСанкт-Петербургдом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте