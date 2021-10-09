Пожарные локализовали возгорание в жилом доме Санкт-Петербурга

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Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки Карта всех событий

Пожар в жилом доме Санкт-Петербурга локализован. Отмечается, что на площади 800 квадратных метров горела кровля. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.

— В 22:36 пожар локализован на площади 800 квадратных метров, ранг пожара снижен до № 2. Происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров, — передает слова ведомства РИА Новости.

В субботу, 9 октября, на мансарде жилого дома на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге произошел пожар. К его тушению было привлечено более 30 пожарных.

Из дома эвакуировали 100 человек. О пострадавших пока не сообщалось. К тушению было привлечено порядка 80 человек и 18 единиц пожарной техники.

Эвакуированные из горящего дома жильцы размещены в гимназии № 56.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

В субботу, 9 октября, в Новой Москве также сообщалось о крупном пожаре. По словам собеседника «ВМ», пожар был зафиксирован на складе, который расположен на улице Адмирала Корнилова, владение 18. Его общая площадь составляет пять тысяч квадратных метров.