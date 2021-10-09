Территория нефтебазы загорелась в Подмосковье

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Россия, Московская область, Рузский городской округ, посёлок Дорохово, улица Невкипелого Карта всех событий

В Рузском районе Московской области начался пожар на территории нефтебазы. Отмечается, что горит резервуар. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— В Рузском районе (поселок Дорохово, улица Невкипелого, дом 85), по сообщению, горит резервуар на территории нефтебазы. К месту направлены пожарные подразделения, — передает ТАСС слова собеседника.

Видео: Telegram/Новости Москвы

Для ликвидации возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Дальнейшая информация будет уточняться.

В субботу, 9 октября, стало известно, что пожарные локализовали пожар в жилом доме Санкт–Петербурга. На площади 800 квадратных метров в доме горела кровля.