Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Территория нефтебазы загорелась в Подмосковье

Виктория Храменкова

Происшествия
Территория нефтебазы загорелась в Подмосковье
Фото: АГН Москва
Россия, Московская область, Рузский городской округ, посёлок Дорохово, улица Невкипелого Карта всех событий

В Рузском районе Московской области начался пожар на территории нефтебазы. Отмечается, что горит резервуар. Об этом в субботу, 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— В Рузском районе (поселок Дорохово, улица Невкипелого, дом 85), по сообщению, горит резервуар на территории нефтебазы. К месту направлены пожарные подразделения, — передает ТАСС слова собеседника.

Видео: Telegram/Новости Москвы

Для ликвидации возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Дальнейшая информация будет уточняться.

В субботу, 9 октября, стало известно, что пожарные локализовали пожар в жилом доме Санкт–Петербурга. На площади 800 квадратных метров в доме горела кровля.

Читайте также:
ПожарыПроисшествияПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте