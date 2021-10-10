Московские парки пригласили на осенние мероприятия

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Многие столичные парки открыли выставочные пространства, которые позволят не заскучать в осенний период, а также помогут освоить новое хобби. Желающие могут заняться спортом, посетить царские палаты и музеи, а также покататься на различных аттракционах.

Так, например, в саду имени Баумана есть выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев». На ней представлено более 100 подлинных артефактов, которые демонстрируют наследие доколумбовых цивилизаций. Также в саду работает выставка «Дали и Пикассо».

В музее-заповеднике «Царицыно» проходит IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. На территории парка можно увидеть 12 авторских инсталляций, выполненных в технике ручного ткачества из разных материалов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка «Леонардо да Винчи в 3D» проходит в музее-усадьбе «Люблино». Посетители смогут побывать в мастерской художника, где с помощью технологий виртуальной реальности увидят анимированные изобретения творца.

Также гости и жители Москвы могут освоить новое хобби в парках столицы. В выходные в Измайловском парке можно покататься в конном экипаже или верхом на лошади. Кроме этого, есть возможность обучиться верховой езде на конном дворе парка. Еще в парке расположена малое колесо обозрения.

Мастер-классы по гончарному искусству для взрослых проходят в клубе «Зеленая школа» в Парке Горького. Также там можно попасть на экспозицию «Парк Горького. Начало». Она рассказывает о жизни парка в первые годы существования.

Парк «Сокольники» предлагает посмотреть на город с высоты птичьего полета. На территории парка есть колесо обозрение высотой с 12-этажный дом. В музее парка можно познакомиться с историей не только парка, но и одноименного района.

В Воронцовском парке можно попасть на чаепитие к Безумному Шляпнику и понять, что испытывала Алиса, когда попала в кроличью нору. Перовский парк включает в себя классические и рассчитанные на более взрослую публику аттракционы.

В парке «Северное Тушино» посетители Музея истории Военно-морского флота России могут побывать на подводной лодке и познакомиться с ее устройством.

Также в материале напомнили, что в некоторых природных зонах столицы открыты спортивные центры. Так, в парке «Сокольники» можно научиться играть в футбол, волейбол и теннис на крытых площадках. В Парке Горького работает культурно-спортивный центр. Здесь проходит множество бесплатных тренировок: по бегу, йоге, футболу, лонгбордингу и другим видам спорта.

В пятницу, 8 октября, «ВМ» писала, что музей Парка Горького представляет выставку «Пленэрное лето в Парке Горького». Все лето в разных живописных уголках парка собирались художники-пленэристы. Они экспериментировали с техникой, ракурсами и светом, общались с посетителями, которые невольно становились их зрителями.