Выставка с пейзажами Парка Горького открылась в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9 Карта всех событий

Музей Парка Горького представляет выставку «Пленэрное лето в Парке Горького».

Все лето в разных живописных уголках парка собирались художники-пленэристы. Они экспериментировали с техникой, ракурсами и светом, общались с посетителями, которые невольно становились их зрителями.

Итогом работы в летний сезон стала выставка, где собраны завершенные работы художников, раскрывших пространство парка с разных, порой необычных ракурсов.

Выставка продлится до 31 октября, сообщается на сайте парка.

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает посетителей на выставку «Московское чаепитие», которая открыта во Дворце царя Алексея Михайловича. Гости музея через историю русского самовара и чайной посуды узнают о национальном культурном феномене: русском чаепитии и его частном проявлении — чаепитии по-московски.

Государственная Третьяковская галерея в свою очередь презентует выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.