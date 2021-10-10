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Названы средства для восстановления памяти после коронавируса

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы средства для восстановления памяти после коронавируса
Фото: pixabay.com

У пациентов, которые перенесли COVID-19, часто наблюдаются проблемы с памятью. Период восстановления может занимать до двух месяцев, но в некоторых случаях — до полугода. Полностью восстановить память помогут витамины, а также разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и решение математических задач, считают опрошенные врачи Роспотребнадзора.

— Врачи чаще говорят о так называемых когнитивных нарушениях, к которым относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы и осуществлять различные обдуманные действия, — рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Вакцинация существенно снижает степень тяжести течения и уменьшает все проявления в том числе и нарушения памяти, даже если человек все же заболел, отметила специалист.

— Полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса возможно. Однако оно может происходить в течение различного периода времени, всё зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии, — отметила младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Названы средства для восстановления памяти после коронавируса

В субботу, 9 октября, в США выдвинули новую версию происхождения коронавирусной инфекции. Коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера, который заразился им в 2012 году. Его образцы отправили в уханьскую лабораторию, откуда потом произошла утечка.

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