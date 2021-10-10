Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Осужденный по ошибке американец отсидел 37 лет и подал в суд на тех, кто вел дело

Виктория Храменкова

В мире
Осужденный по ошибке американец отсидел 37 лет и подал в суд на тех, кто вел дело
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Американец Роберт Дюбуаз, который ошибочно отсидел в тюрьме 37 лет, подал в суд на лиц, причастных к вынесению ему приговора. Мужчина был осужден за изнасилование и убийство, которых не совершал.

56-летний Дюбуаз был осужден в 1983 году в связи с убийством 19-летней Барбары Грэмс. На девушку напали, когда она возвращалась домой с работы в ресторане в торговом центре.

На щеке жертвы была зафиксирована рана от укуса. У нескольких подозреваемых, включая Роберта Дюбуаза, были взяты слепки зубов. В результате было установлено, что именно зубы Дюбуаза соответствовали следу, оставленному на щеке девушки, пишет газета Tampa Bay Times.

Сначала Дюбуазу вынесли смертный приговор, но затем наказание смягчили до пожизненного срока.

В прошлом году были найдены образцы ДНК, которые не проверяли ранее. Их анализ доказал невиновность Дюбуаза, а в деле появился новый подозреваемый. Как считает мужчина, причастные к следствию сговорились, чтобы сфабриковать улики.

Дюбуаз вышел на свободу в августе 2020 года. Он подал в суд на трех бывших детективов, бывшего сержанта полиции и судебного дантиста.

Также газета отмечает, что для изготовления слепка зубов использовался пчелиный воск, тогда как даже в 1983 году такой метод не считался подходящим для создания слепка в целях дальнейшего сравнения со следом укуса.

Читайте также:
СШАтюрьма
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте