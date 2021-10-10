Осужденный по ошибке американец отсидел 37 лет и подал в суд на тех, кто вел дело

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Американец Роберт Дюбуаз, который ошибочно отсидел в тюрьме 37 лет, подал в суд на лиц, причастных к вынесению ему приговора. Мужчина был осужден за изнасилование и убийство, которых не совершал.

56-летний Дюбуаз был осужден в 1983 году в связи с убийством 19-летней Барбары Грэмс. На девушку напали, когда она возвращалась домой с работы в ресторане в торговом центре.

На щеке жертвы была зафиксирована рана от укуса. У нескольких подозреваемых, включая Роберта Дюбуаза, были взяты слепки зубов. В результате было установлено, что именно зубы Дюбуаза соответствовали следу, оставленному на щеке девушки, пишет газета Tampa Bay Times.

Сначала Дюбуазу вынесли смертный приговор, но затем наказание смягчили до пожизненного срока.

В прошлом году были найдены образцы ДНК, которые не проверяли ранее. Их анализ доказал невиновность Дюбуаза, а в деле появился новый подозреваемый. Как считает мужчина, причастные к следствию сговорились, чтобы сфабриковать улики.

Дюбуаз вышел на свободу в августе 2020 года. Он подал в суд на трех бывших детективов, бывшего сержанта полиции и судебного дантиста.

Также газета отмечает, что для изготовления слепка зубов использовался пчелиный воск, тогда как даже в 1983 году такой метод не считался подходящим для создания слепка в целях дальнейшего сравнения со следом укуса.