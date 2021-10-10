Экономист предупредила россиян о возможном увеличении цен на парфюмерию

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Граждан России предупредили о возможном резком росте цен на парфюмерию. Это может произойти, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров из Европы. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Цены на духи, туалетную воду и декоративную косметику могут увеличиться на 50 процентов. Также экономист отметила, что рост цен в магазинах будет больше, чем размер пошлины, так как цены включают еще издержки оптовых посредников, а также надбавку розничных продавцов.

— Запретительные пошлины могут достигать любых значений — вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно, — передает агентство «Прайм» слова Долговой.

Сейчас действующая импортная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5 процента.

В августе «ВМ» писала, что парфюм «Чебурашка», созданный в честь 55-летия персонажа советского мультфильма, представили в павильоне «Союзмультпарк» на ВДНХ. Цитрусовый аромат может взбодрить «взрывными, зелеными нотками свежести».