Синоптики рассказали о погоде в столице 10 октября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В воскресенье, 10 октября, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла, а ночью специалисты прогнозируют похолодание. Столбики термометров могут опуститься до минут трех. Ветер западный, 2–7 метра в секунду.

В Подмосковье — от 9 до 14 градусов тепла днем, минус 5 ночью.

В субботу, 9 октября, москвичам рассказали, когда в столице закончится бабье лето. На смену малооблачному и сухому антициклону с юго-запада в среду придет атмосферный фронт, который принесет более плотные облака и небольшие дожди.

В столицу в четверг придет циклонический вихрь, который принесет с собой обильные дожди и сильный ветер. Отмечается, что ночью погода станет теплее, но днем столбики термометров будут опускаться все ниже. В конце рабочей недели в столице днем ожидается всего плюс 6–9 градусов.

Синоптики также прогнозируют, что уже в третьей декаде октября в Москве можно ожидать мокрый снег.