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Врач перечислил продукты, снижающие мужскую потенцию

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач перечислил продукты, снижающие мужскую потенцию
Фото: Pexels

Сладости, алкоголь и мучные продукты негативно влияют на половую функцию мужчин. Уменьшив их потребление, можно продлить сексуальную жизнь. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, продукты с высоким гликемическим индексом — в первую очередь сладости, понижают сексуальное влечение, а при длительном употреблении нарушают половую функцию.

— Если хотите продлить свою сексуальную жизнь, следует сократить потребление сладостей в виде шоколада, тортов, мучных изделий и иных продуктов с сахаром. Можно есть шоколад, но горький, в котором минимальное количество подсластителей, — посоветовал врач.

Он также прокомментировал популярное мнение о том, что большое потребление красного мяса способствует выработке мужских гормонов.

— Это не правда, а миф, который распространяют дилетанты. Это такой же вымысел, как и то, что морепродукты являются афродизиаками, превращающими мужчину в полового монстра, — отметил Гинзбург.

Именно красное мясо, уточнил собеседник «ВМ», негативно влияет на мужской организм. Оно ускоряет процесс старения и приостанавливает выработку дофамина и эндорфина, играющих не последнюю роль в улучшении потенции.

В список продуктов, которые вредят половой функции и «не позволяют мужчине обрести сексуальную силу», эксперт включил алкоголь, полуфабрикаты, сладкие газированные напитки, фастфуд и изделия на основе пищевых дрожжей.

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