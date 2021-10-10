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Диетолог перечислила опасные сочетания продуктов

Виктория Храменкова

Общество
Диетолог перечислила опасные сочетания продуктов
Фото: pexels.com / Hamza Khalid

Россиянам перечислили опасные сочетания продуктов. Употребление некоторой пищи, которая плохо сочетаются между собой, может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, например, многие люди чувствуют дискомфорт после поедания мяса с картошкой или макаронами.

— Мясо — продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего, — объяснила врач в эфире радио Sputnik.

Также врач добавила, что пельмени тоже не совсем подходят для употребления в пищу. Кроме этого, некоторым людям стоит ограничить потребление помидоров и огурцов.

Не сочетается и привычная для многих пара кофе с молоком. Злоупотребление таким напитком может затруднить пищеварение.

В субботу, 9 октября, диетологи назвали пять жирных продуктов, от которых нельзя отказываться. По мнению специалистов, некоторые виды жирных продуктов желательно употреблять ежедневно, так как они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

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