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Сергей Собянин: Московские школы дают не только знания, но и уроки жизни

Илья Ашуров

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Сергей Собянин: Московские школы дают не только знания, но и уроки жизни
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичные школы дают детям не только классическое образование, но и уроки жизни. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, подобная практика соответствует мировым трендам в сфере образования.

При этом он обратил внимание на то, что проблема оторванности классического образования от реальной жизни существовала всегда. Прежде всего она проявляется в том, что ученики не могут применять полученные за школьной скамьей знания в реальной жизни.

–– Конечно, мы должны подготовить наших выпускников к ЕГЭ, чтобы они сдали экзамены качественно и поступили в лучшие вузы нашей страны, конкурируя с ребятами со всей страны, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

До этого Сергей Собянин в День столичной промышленности открыл выставку «Открой#Моспром. Механизмы большого города». Она организована в центре современного искусства «Винзавод». Мэр также поздравил рабочие коллективы с Днем промышленности.

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