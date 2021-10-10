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Сергей Собянин: Около 60 тысяч человек постоянно нуждаются в паллиативной помощи в Москве

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин: Около 60 тысяч человек постоянно нуждаются в паллиативной помощи в Москве
Фото: roscongress / Евгений Реутов

В столице в постоянной паллиативной помощи нуждаются около 60 тысяч человек. По этой причине в городе создают инфраструктуру для оказания такой помощи. Об этом в воскресенье, 10 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, паллиативным пациентам необходимы медицинская и психологическая помощь, обезболивание, сестринский уход. В настоящее время в городе создают стационарное звено для паллиатива.

— Помимо амбулаторной помощи, мы еще реконструируем целый ряд зданий, чтобы создать мощное стационарное звено. Причем на хорошем уровне, с привлечением общественных организаций, благотворительных фондов, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В пятницу, 8 октября, Сергей Собянин осмотрел ход капитального ремонта Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, в котором планируется открыть дом сестринского ухода «Люблино».

По словам мэра, в столице работает патронажная помощь, которая сегодня одномоментно обслуживает около 17 тысяч человек. Также в городе имеется порядка одной тысячи коек для паллиатива.

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