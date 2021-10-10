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Завершилось благоустройство Солнцевского проспекта в Москве

Михаил Алимов

Город
Завершилось благоустройство Солнцевского проспекта в Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства
Россия, Москва, Солнцевский проспект Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Солнцевского проспекта Москвы. Теперь по нему гуляют жители, ходят к метро и Центральному парку.

— Обновили дорожно-тропиночную сеть, полностью переустроили освещение: установили более 280 новых фонарей, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха, модернизировали детские площадки: на них появились игровые комплексы, горки, карусели, качели-гнезда, песочницы, — говорится в сообщении пресс-службы Комплекса городского хозяйства Москвы.

Завершилось благоустройство Солнцевского проспекта в МосквеФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Кроме того, на территории проспекта обустроили спортивную площадку. Его озеленили — появилось много новых кустарников и цветников, обновилось газонное покрытие.

До этого сообщалось, что в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг вдоль Москвы-реки установили шесть столиков со стульями. Уличная мебель выполнена из дерева и обработана специальным составом, который защитит ее от влаги, солнечных лучей и перепадов температур.

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