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Более 20 жилых домов в стиле модерн отремонтировали в Москве

Илья Ашуров

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Более 20 жилых домов в стиле модерн отремонтировали в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках региональной программы капитального ремонта в столице отремонтировали более 20 жилых домов, которые были построены в архитектурном стиле модерн. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Среди отремонтированных домов — особняк Ольги Кирьяковой, доходные дома П. А. Скопника, М. В. Голубицкой и М. Г. Петровича.

Заместитель генерального директора столичного Фонда капитального ремонта Павел Рябоненко сообщил, что ремонт каждого объекта осуществлялся по индивидуальному проекту, который учитывает особенности дома.

— Сохранение исторического портрета города — это важная задача, — резюмировал он.

Архитектурное течение модерн появилось в Москве в конце XIX века. Главная особенность этого стиля — свобода творчества, воплощаемая через реализацию смелых и эксцентричные задумок заказчиков. Выделить задние в стиле модерн из общего архитектурного ландшафта можно благодаря фасадам. Обычно фасады таких домов асимметричны, на них изображаются животные или растения.

8 октября на севере столицы начался капитальный ремонт двух поликлиник. Медучреждения модернизируют по новому московскому стандарту. Поликлиники расположены в районах Ховрино (Флотская улица, дом 9а) и Сокол (Чапаевский переулок, дом 4). Общая площадь зданий превышает семь тысяч квадратных метров.

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