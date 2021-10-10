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Около 200 высокотехнологичных компаний работает в технополисе «Москва»

Илья Ашуров

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Около 200 высокотехнологичных компаний работает в технополисе «Москва»
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»
Россия, Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» работает порядка 200 высокотехнологичных компаний. При этом 88 из них имеют статус резидента, который дает право на получение преференций и льгот.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что эти высокотехнологичные предприятия работают на пяти площадках и производят продукцию в сфере микроэлектроники, энергоэффективных и медицинских технологий.

— За время работы в ОЭЗ «Технополис «Москва» резиденты уже вложили в свои проекты более 49 миллиардов рублей и создали свыше восьми тысяч рабочих мест, — отметил заммэра.

В 2020 году статус резидента технополиса «Москва» получили 22 организации. По словам Ефимова, в этом году к ним присоединились еще девять компаний. Новые резиденты обещают инвестировать свыше десяти миллиардов рублей, что в свою очередь поможет созданию около тысячи рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До этого сообщалось, что шесть компаний столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие центров обработки данных (ЦОД) более 9 миллиардов рублей. Это инновационные предприятия, которые обслуживают десятки тысяч клиентов по всей России и создают рабочие места для IT-специалистов.

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