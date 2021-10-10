Немец Маркус Гисдоль возглавит московский футбольный клуб «Локомотив»

Фото: Twitter/@fclokomotiv

Немецкий специалист Маркус Гисдоль станет новым главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщается на официальном сайте клуба.

— «Локомотив» достиг договоренности с Маркусом Гисдолем. В ближайшее время известный немецкий специалист займет должность главного тренера, — говорится в сообщении.

Таким образом, Гисдоль сменил на посту наставника «Локомотива» серба Марко Николича, который покинул клуб в октябре. Детали заключенного с Гисдолем контракта не уточняются.

Маркус Гисдоль родился в 1969 года в Гайслинген-ан-дер-Штайге. Он выступал за ряд второстепенных немецких футбольных клубов. Свою карьеру в качестве игрока он завершил в возрасте 25 лет. Затем он работал в тренерских штабах молодежных команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма».

Последнее место работы Гисдоля — «Кельн». Он возглавлял эту команду с 2018 по 2021 год.

На данный момент «Локомотив» идет на 4-м месте в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 17 очков. На первом месте — «Зенит» с 23 очками.