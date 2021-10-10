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СМИ: Телеведущая Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи

Илья Ашуров

Происшествия
СМИ: Телеведущая Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи
Фото: instagram/xenia_sobchak

Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак в Сочи попал в ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира ехала Собчак, совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Телеведущая в результате аварии не пострадала. Сразу после случившегося она покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии, добавил источник Интерфакса.

Утром 10 октября Ксения Собчак опубликовала на своей странице в соцсети Instagram три правила счастливой жизни. К настоящему моменту ни одного упоминания о ДТП в ее соцсетях нет.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, насколько сильно поврежден автомобиль Volkswagen.

Видео: Telegram / 112

По данным канала, водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Volkswagen. В ДТП погибли пассажиры Volkswagen: 35-летняя Елена Тарасова и 30-летняя Оксана Садовник. В автомобиле Mercedes, помимо Собчак, находились еще два пассажира. Никто из них не пострадал — все трое сразу после аварии уехали в аэропорт.

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