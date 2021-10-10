Синоптики рассказали, когда в Москве закончится бабье лето

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С середины наступающей недели в Москве начнутся дожди, а температура не будет превышать плюс десяти градусов. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что бабье лето вышло на пик в воскресенье, когда воздух прогрелся до сентябрьских значений. Теплая погода, по его словам, простоит в столице до вторника включительно. В первые дни недели днем температура воздуха еще может держаться в районе плюс 9–14 градусов, а после ситуация в атмосфере изменится.

— В среду с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным пирогом, станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся: ночью — не ниже плюс 4–6 градусов, днем — с трудом до плюс 10 градусов, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Тишковец добавил, что атмосферное давление вернется к нормальным значениям, воздух станет чище, уровень загрязнения атмосферы уменьшится, в связи с чем метеозависимые люди почувствуют себя лучше.

— Во второй половине месяца октябрь будет по-осеннему нормальным: значимых всплесков тепла и холода не ожидается, температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме, — уточнил синоптик, добавив, что в это время температура воздуха будет держаться в районе минус 2 — плюс 3 градусов по ночам и плюс 4–9 градусов после полудня.

При этом он подчеркнул, что количество осадков увеличится до 120 процентов от нормы, что нивелирует появившийся дефицит небесной влаги.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что теплый головной убор необходимо надевать при температуре ниже нуля градусов, а также в ветреную и дождливую погоду, даже если температура выше нуля.