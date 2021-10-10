Пять автомобилей столкнулись на западе Москвы
В столичном районе Хорошево-Мневники произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Инцидент случился на улице Нижние Мневники перед пересечением с проездом Главмосстроя. Там столкнулись пятьавтомобилей. Из-за аварии перекрыто движение по двум полосам магистрали из трех.
— По возможности объезжайте данный участок, — порекомендовали столичным автомобилистам в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Информация о пострадавших уточняется.
До этого сообщалось, что автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак в Сочи попал в ДТП, в результате которого погибли два человека.