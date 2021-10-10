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Пять автомобилей столкнулись на западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на западе Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Инцидент случился на улице Нижние Мневники перед пересечением с проездом Главмосстроя. Там столкнулись пятьавтомобилей. Из-за аварии перекрыто движение по двум полосам магистрали из трех.

— По возможности объезжайте данный участок, — порекомендовали столичным автомобилистам в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Информация о пострадавших уточняется.

Пять автомобилей столкнулись на западе МосквыФото: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак в Сочи попал в ДТП, в результате которого погибли два человека.

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