Названа дата встречи Путина с премьером Армении

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном во вторник, 12 октября. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, в тот же день российский лидер встретится в Кремле с депутатами Государственной думы нового созыва.

— Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдет новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном, — рассказали в эфире телепередачи журналиста Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

До этого представитель правления Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский добивается встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Клинцевича, украинский президент не готов к конструктивному диалогу, единственное его желание — устроить шоу.