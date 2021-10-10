«Сотрясение мозга и травмы»: Ксения Собчак рассказала о ДТП в Сочи

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила информацию о том, что автомобиль, в котором она ехала, попал в ДТП в Сочи, и рассказала о полученных в аварии травмах.

— Сейчас я дома, только оклемалась. У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными. Собчак отметила, что отменила свои поездки.

Делясь подробностями аварии, Ксения сообщила, что передвигалась не на своей машине и не со своим водителем. По ее словам, на момент ДТП она общалась в «Зуме» и не торопила водителя. Выехать на встречку было исключительно его решение.

Собчак пояснила, что после столкновения потеряла сознание, а затем ассистентка перевела ее в другой автомобиль.

— Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя. Было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь тем, кто в другой машине. Ими уже занимались люди, — написала Собчак, добавив, что сотрясение также получила и ее ассистентка.

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира ехала Собчак, совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Двое из них погибли: один — на месте трагедии, другой — по дороге в больницу. Третий человек находится в тяжелом состоянии.