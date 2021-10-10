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«Пять минут»: в офисе Зеленского назвали время, за которое можно вернуть Крым

Анастасия Колоскова

Политика
«Пять минут»: в офисе Зеленского назвали время, за которое можно вернуть Крым
Фото: president.gov.ua

Российский президент может одним звонком по телефону остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Украине Крым. Такое мнение выразил внештатный советник руководителя офиса главы Украины Алексей Арестович.

— Война в Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации, — заявил политик в эфире телеканала «Дом», добавив, что на российском президенте лежит вся ответственность.

Арестович рассказал, что власти Украины дают России возможность «урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», пишет РИА Новости.

Это не первое публичное высказывание советника Зеленского относительно полуострова. 6 октября он заявил, что причиной «потери» Крыма в 2014 году стало бездействие военных. Политик отметил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить переход полуострова в состав России. Ей не удалось этого сделать из-за «тотального морального обвала» среди солдат.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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