Вучич попросил для Сербии максимально низкую цену на газ

Фото: Администрация президента РФ

Глава Сербии Александар Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально выгодной цене на газ и выразил уверенность, что Сербия ее получит.

— Какое давление на нас оказывает Россия? Это мы оказываем на Россию давление. Просим, чтобы нам дали газ по самой выгодной цене. Просим и оказываем давление. Есть ли гарантии? У меня есть обещание Сергея (Лаврова, главы МИД РФ — прим. «ВМ») и (вице-премьера РФ Юрия — прим. «ВМ») Борисова по поводу того, что они будут говорить с президентом Путиным и сделают все, чтобы у нас была самая выгодная цена. Говорю вам сейчас: я знаю Путина, и у нас будет самая выгодная цена. Я с ним еще не говорил, только буду разговаривать, но у нас будет самая низкая цена. Я знаю этого человека, — заявил сербский лидер после переговоров в Белграде с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Вучич отметил, что ему не стыдно обращаться с такой просьбой к «русским друзьям», так как он считает своим делом «бороться за свой народ».

— Кризис намного тяжелее, чем о нем думают. Будут расти цены на все в Европе, везде, — цитирует сербского президента ТАСС.

Он назвал счастьем то, что у Сербии «хватило храбрости построить газопровод», так как в противном случае ему бы, как отметил Вучич, оставалось только «взять веревку и перед всеми здесь повеситься».

9 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что энергетический кризис в Европе возник из-за отсутствия долгосрочных газовых контрактов с Россией.