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Гастроэнтеролог назвала признаки дефицита соли в организме

Марина Найденкова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Гастроэнтеролог назвала признаки дефицита соли в организме
Фото: pixabay.com

Недостаток соли в рационе питания может проявляться физическим недомоганием и проблемами со здоровьем. Например, при таком дефиците может болеть и кружиться голова, а сердце — работать с нарушениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова.

Соль, по ее словам, принимает участие в обменных процессах на уровне клеток, поэтому крайне необходима для организма. Содержащиеся в продукте минералы поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.

— Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика, — рассказала Стукова.

Собеседница издания подчеркнула, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потребление натрия в объеме не более 2 граммов в день для взрослых, что соответствует 5 граммам поваренной соли.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина назвала в беседе с «ВМ» признаки дефицита железа в организме и рассказала, при помощи каких продуктов питания можно повысить его уровень. Плохой аппетит, повышенная утомляемость и бледность кожи свидетельствуют о дефиците железа в организме. Решить проблему поможет правильно подобранный рацион.

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