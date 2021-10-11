За последние сутки в России выявлено 29 409 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 29 409 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает «Оперштаб Москвы».

Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом у 8,9 процента не обнаружены клинические признаки болезни. Медики вылечили от вируса 15 460 человек. Количество смертельных случаев составило 957.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 в России заболели 7 804 774 человека. Из них умерли 217 372. Отечественные врачи вылечили 6 873 579 пациентов, передает Telegram-канал оперштаба.

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, почему привитые от COVID-19 попадают в реанимацию. По его словам, вакцинированные от коронавируса люди крайне редко болеют в тяжелой форме и попадают в реанимацию. В каждом подобном случае надо разбираться отдельно.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.