Пол Маккартни назвал виновника распада The Beatles

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Известный британский музыкант Пол Маккартни в интервью радиостанции BBC Radio 4 опроверг слухи о том, что это он стал причиной распада The Beatles, и рассказал, что на самом деле виновником был Джон Леннон.

— Не я начал этот развал. Это был наш Джонни, — приводит слова Маккартни издание The Guardian.

Музыкант заверил, что он не хотел завершения выступлений коллектива, и был уверен, что жизнь группы могла бы продлиться гораздо дольше.

— Джонни однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles, — вспомнил Маккартни.

По словам артиста, Леннон слишком погрузился в личную жизнь с японской художницей Йоко Оно. Маккартни рассказал, что его коллега всегда стремился к свободе и желал «стряхнуть с себя оковы общества». Он отметил, что причина крылась в том, что его воспитывала тетя по имени Мими, которая отличалась жестокостью.

Легендарная группа The Beatles распалась в 1970 году после десяти лет успешного творчества.

В конце сентября 2021 года стало известно, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон.