Попова предупредила о возрастающем риске распространения чумы

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Из-за изменения климата стали возрастать риски распространения чумы. Об этом в понедельник, 11 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня, — передает ее слова ТАСС.

Подробнее о чуме можно узнать в материале «Вечерней Москвы», которая вспоминает, как человечество боролось со смертельными болезнями на протяжении своей истории и побеждало в этой войне. Так, первая зафиксированная пандемия в мире — Юстинианова чума. Начавшаяся в Египте в 541 году болезнь свирепствовала на протяжении 60 лет, убив невероятное число людей. По оценкам специалистов, Юстинианова чума, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир, унесла около 100 миллионов человек, ряд стран потеряли до 60 процентов населения.