Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попова предупредила о возрастающем риске распространения чумы

Михаил Алимов

Общество
Попова предупредила о возрастающем риске распространения чумы
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Из-за изменения климата стали возрастать риски распространения чумы. Об этом в понедельник, 11 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня, — передает ее слова ТАСС.

Подробнее о чуме можно узнать в материале «Вечерней Москвы», которая вспоминает, как человечество боролось со смертельными болезнями на протяжении своей истории и побеждало в этой войне. Так, первая зафиксированная пандемия в мире — Юстинианова чума. Начавшаяся в Египте в 541 году болезнь свирепствовала на протяжении 60 лет, убив невероятное число людей. По оценкам специалистов, Юстинианова чума, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир, унесла около 100 миллионов человек, ряд стран потеряли до 60 процентов населения.

Читайте также:
бубонная чумаРоссияАнна Попова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Эти наши интернеты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте