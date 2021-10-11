Столичные врачи вылечили от коронавируса 2284 пациента за сутки

Фото: Вечерняя Москва

За последние 24 часа московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2284 пациента. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 514 140 пациентов.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в городе выявили 5002 новых случая заболевания. Госпитализированы в медицинские учреждения были 1084 москвича, 71 гражданин скончался. По состоянию на 11 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находится 515 человек.

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Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в столице была ожидаемой — это осенний подъем. Об этом во вторник, 5 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством в режиме видеоконференции.

Накануне мэр Москвы заявил, что показатели заболеваемости COVID в столице пока в два раза ниже пиковых значений. Он также добавил, что среди людей старшего возраста в столице наблюдается самый низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции.