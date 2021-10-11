Анатолий Вассерман пояснил, почему отказался от украинского гражданства

Фото: Из личного архива Вассермана

Телеведущий, общественный деятель Анатолий Вассерман рассказал, почему принял решение отказаться от украинского гражданства. Он отметил, что после политических событий на Украине в 2014 году отказ от гражданства этой страны для него стал естественным.

— В обстоятельствах, сложившихся после государственного переворота 22 февраля 2014‑го на Украине, отказ от ее гражданства стал для меня естественным, — отметил он в интервью РИАМО.

Он также рассказал, что лишился возможности приезжать на малую родину — в Одессу. Вассерман отметил, что в этом году от коронавируса умер его отец, а он не смог приехать на Украину на похороны. По его словам, многие украинские политические деятели недолюбливают его за политическую позицию.

Вассерман отметил, что, скорее всего, если он надумает посетить Украину, его арестуют после пересечения границы.

Ранее Вассерман представил студентам РГУ имени Губкина новый учебник «Системное и логическое мышление». Публицист стал одним из его соавторов, а также выполнил редактуру.