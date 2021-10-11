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Ученик одной из школ Махачкалы насмерть ударил ножом сверстника

Михаил Алимов

Происшествия
Ученик одной из школ Махачкалы насмерть ударил ножом сверстника
Фото: Pexels

В одной из школ Махачкалы ученик ударил ножом другого школьника. Тот позже скончался в больнице. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

— В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице, — передает агентство слова источника.

До этого сообщалось, что в одной из школ Новосибирска мальчик бросил линейку в одноклассницу и лишил ее глаза. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проведения проверки по факту произошедшего.

Инцидент случился в одном из образовательных учреждений в Кировском районе города. Треугольник вонзился девочке в глаз на глубину шесть миллиметров, ее доставили в больницу. Школьницу уже прооперировали и зашили роговицу. Как уточнила мама девочки, дочери предстоит провести еще одну операцию — необходима пересадка хрусталика.

В настоящее время пострадавшая полностью ослепла на один глаз. Удастся ли полностью восстановить ей зрение, пока неизвестно.

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