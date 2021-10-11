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BadComedian рассказал, когда состоится их свадьба с Катей Клэп

Анна Михалюк

Общество
BadComedian рассказал, когда состоится их свадьба с Катей Клэп
Фото: Youtube / А поговорить?

Видеоблогер BadComedian, или Евгений Баженов, рассказал, когда ждать их свадьбы с блогером Катей Клэп.

BadComedian рассказывает, что сразу влюбился в девушку и предложил ей съехаться. Пара вместе с 2016 года, а в начале 2021 года стало известно об их помолвке — Катя Клэп выпустила видео, в котором рассказала о предложении руки и сердца, а также показала кольцо от Tiffany, которое ей подарил избранник.

— Это гораздо раньше должно было наступить, но — коронавирус. И все должно было произойти поромантичнее. Я не хотел это делать так, как получилось. Мне очень нравится Япония, и я хотел в Японии подарить кольцо. Все было искреннее, но это как будто ты ждешь фильм «Форсаж-8» по взрывам, а выходит «Дурак» Быкова, — делится впечатлениями BadComedian в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Он рассказывает, что свадьба может состояться в любой момент, но хочется, чтобы это торжество было масштабным и, возможно, прошло не в России.

— Тут вопрос такой: хочется покрасивше, но ковид... В любую секунду можно по классике: за столом гости, тетя Люба из Самары, тосты… Фильм «Горько» переснять и сказать, что в жизни получилось гораздо смешнее, чем у них по сценарию, — шутит видеоблогер.

Ранее Клэп рассказала о том, готова ли стать матерью.

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