Выставка En Coulisses открылась в Пассаже

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Петровка, 10 Карта всех событий

Арт-пространство Пассажа представляет выставку En Coulisses — диалог ювелирного мастерства и искусства балета.

Посетители увидят музейные украшения из частной коллекции Дома Van Cleef & Arpels и экспозицию балетных костюмов и фотографий из Большого театра, а также заглянут в Ателье Высокого Ювелирного искусства, где мастера покажут, как рождаются ювелирные творения.

В рамках образовательной программы можно послушать цикл лекций и принять участие в открытых дискуссиях об искусстве танца: «Балет и мода», «Драгоценная музыка балета», «Великие хореографы и бэкстейдж Большого театра в фотографиях». Участие в беседах о культуре, балете, музыке и ювелирном мастерстве примут эксперты из российских музеев и театров.

Выставка открыта до 17 октября.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организации.

Музей-заповедник «Коломенское» приглашает посетителей на выставку «Московское чаепитие», которая открыта во Дворце царя Алексея Михайловича. Гости музея через историю русского самовара и чайной посуды узнают о национальном культурном феномене: русском чаепитии и его частном проявлении — чаепитии по-московски.

Государственная Третьяковская галерея в свою очередь презентует выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний Третьяковской галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.